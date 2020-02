Anche nella vittoria di ieri contro il Brescia, Aaron Ramsey ha mancato l’appuntamento per emergere e convincere, per allontanare tutti gli scetticismi che si sono creati intorno a lui a causa del suo scarso rendimento. Arrivato in estate a parametro zero dall’Arsenal, il richiamo dell’Inghilterra si fa sempre più insistente. La Juventus deciderà il da farsi del centrocampista gallese a fine stagione, ma intanto il Daily Star riporta il forte interesse del Manchester United e della sua ex squadra, i Gunners. Sempre secondo il tabloid britannico, Paratici preferirebbe cederlo ai Red Devils, in modo da utilizzare Ramsey come contropartita per arrivare a Pogba.