Nella giornata di oggi è stata definita un'altra cessione importante e che sembrava destinata a concretizzarsi neanche in questa finestra di mercato. Stiamo parlando del trasferimento di Aaron Ramsey ai Glasgow Rangers, con quest'ultimi che hanno raggiunto un accordo di massima con il giocatore e con la Juve sulla base del prestito con diritto di riscatto. Come riportato dal portale britannico BBC, il gallese si trova ora in Scozia per sostenere le visite mediche, dopodichè potrà liberamente legarsi al club scozzese. Si attende l'annuncio ufficiale nelle prossime ore.