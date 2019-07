Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, il Manchester United ha aperto alla cessione di Paul Pogba, spinto lontano dalla Premier League anche da Mino Raiola. E sulle tracce del francese c'è sempre la Juventus, pronta ad affondare il colpo per riportare il francese a Torino. Il problema semmai nasce dalla valutazione che il Manchester fa del ragazzo: 150 milioni di euro, senza contropartite. Un numero assolutamente fuori portata per i bianconeri, che all'interno dell'operazione hanno pensato di offrire Alex Sandro prima, quindi Paulo Dybala. Niente da fare, almeno per il momento. Ci vorrà una lunga e paziente opera di Raiola.