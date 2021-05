Mino Raiola dà, Mino Raiola toglie. Il super procuratore, dopo aver portato Paul Pogba al Manchester United, ora potrebbe operare la forzatura definitiva per interrompere i rapporti tra il calciatore francese e il club inglese. Secondo quanto riporta in esclusiva il Daily Star, Raiola avrebbe organizzato, per la prossima settimana, una videoconferenza con i dirigenti dello United per trattare il rinnovo di contratto che scadrà nella prossima stagione. La richiesta è di 500 mila sterline a settimana, troppo per il club che, allo stesso tempo non vorrebbe perderlo a parametro zero. In tutto questo Juventus, ​Real Madrid e Paris Saint-Germain osservano alla finestra.