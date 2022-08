Il Manchester United ci sta lavorando, anche piuttosto intensamente. Nel mirino c'è, che intriga perché ha solo un anno di contratto con i bianconeri. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Red Devils sarebbero arrivati al momento critico: tocca prendere una decisione, così da consegnare il mediano il prima possibile al tecnico Ten Hag.Lo United deve infatti decidere se chiudere per Rabiot oppure aspettare un'apertura da parte del Barcellona per Frenkie de Jong. Le prossime ore saranno già decisive, anche perché con il giocatore bianconero va ancora imbastita una vera e propria trattativa. Per The Athletic, infatti, occorrerebbe "trovare un accordo con l'ex Psg, che resta ai primissimi posti sul taccuino del Manchester".