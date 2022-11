L'interesse del Manchester United nella scorsa estate, il contratto in scadenza a giugno e una Juve che non ha ancora affrontato il tema rinnovo. Negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni sulle richieste altissime del centrocampista francese - che vorrebbe 10 milioni annui di ingaggio per rinnovare - e lì ci si è già fermati. Se ne parlerà, forse, dopo il Mondiale, a meno che il mercato non si intrometta prima. Adriensta valutando tutte le opzioni sul tavolo e aspetta quelle che possono arrivare, con la Premier League come unico campionato che può garantirgli certe cifre.- Rabiot, oggi, è concentrato sul suo primo Mondiale, ma a 27 anni le discussioni sul futuro sono all'ordine del giorno e dovrà iniziare a rifletterci. Dall'Inghilterra, infatti, rilanciano l'interesse del Chelsea: i vari tabloid, il The Sun in testa, raccontano come ilstia pianificando il colpo per gennaio e abbia puntato proprio l'ex Paris Saint-Germain. Si sostiene che Rabiot sia una "richiesta espressa" del manager dei Blues Graham Potter, spiegano i giornalisti inglesi.