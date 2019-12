Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio. Il francese non ha convinto e dopo soli 6 mesi la sua avventura bianconera rischia di essere giunta al termine. L'Arsenal di Mikel Arteta, infatti, ha messo il suo nome sul taccuino come rinforzo per la prossima sessione di mercato. E in Inghilterra sono sicuri: l'affare è concreto.



IL PIANO - Come scrive The Times, c'è l'ipotesi prestito per sei mesi, cioè fino al termine della stagione. Difficoltà tecniche, fisiche e di adattamento ne hanno precluso l'impiego per molti minuti e in quelli in campo non ha scaldato i cuori dei tifosi e della società. L'ex PSG però piace ai Gunners e potrebbe cambiare maglia, anche solo per sei mesi.