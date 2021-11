"E’ questa è la squadra che ha vinto nove titoli di fila negli ultimi dieci anni in Italia?", se lo chiede la BBC, come raccontato da La Gazzetta dello Sport. In Inghilterra, dopo, hanno salvato soltanto Bonucci (che con gli inglesi ha aperto e chiuso un conto in finale agli Europei) e affossato Chiesa. E' andata peggio all’ex Morata, fischiato dai tifosi del Chelsea. La Juve non pervenuta a Londra ha sorpreso tutti.