Paulo Dybala lascerà la Juventus a zero al termine di questa stagione. La Joya è alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Stando alle indiscrezioni riportate da The Sun il giocatore piacerebbe in Premier a Liverpool e Tottenham mentre in Italia ci sarebbe il forte interesse di Milan e Inter. Sicuramente prossimamente ne sapremo di più sulla prossima destinazione del numero 10.