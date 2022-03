Il Chelsea è costretto ad essere venduto da Roman Abramovich con una deroga del Governo inglese. Per questo motivo molti giocatori dei Blues potrebbero liberarsi. Come riporta The Sun nel mirino della Juventus c'è Christian Pulisic. Lo stesso giocatore avrebbe dato ai suoi agenti il benestare per trasferirsi in Italia e in particolare alla Vecchia Signora. Chiaramente si deciderà tutto nei prossimi mesi, ma l'apertura di Pulisic nei confronti della Juventus è un segnale importante.