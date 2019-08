Il Paris Saint-Germain attende di conoscere il futuro di Neymar, che vuole lasciare la Francia per tornare nella Liga tra Barcellona e Real Madrid, prima di affondare il colpo per il suo sostituto. Il nome in pole position per raccogliere l'eredità del brasiliano è Paulo Dybala, che la Juventus è disposta a cedere di fronte a un'offerta tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Sunday Mirror in Inghilterra, però, il PSG avrebbe pronta un'offerta da 100 milioni di sterline per Wilfried Zaha, gioiello del Crystal Palace, se dovesse partire Neymar.