1









Saul Niguez può trasferirsi in Premier League: stando al Daily Star, il Manchester United sembrava vicino a chiudere l'accordo per il centrocampista dell'Atletico Madrid, poi negli ultimi mesi un raffreddamento delle parti aveva portato a una situazione di stallo. A oggi, lo United sembra ancora la squadra più vicina e può chiudere il colpo con circa 80 milioni di euro. Il giocatore è stato accostato anche alla Juventus, che però si è defilata. La corsa a Saul non è il banco di trattativa principale per Fabio Paratici, al momento impegnato su altre operazioni. Pogba incluso...