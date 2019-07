Secondo quanto riporta il The Telegraph, l'Everton è pronto a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante della Juventus Mario Mandzukic. Il croato è in uscita dal club bianconero che gli ha rinnovato il contratto pochi mesi fa quando però sulla panchina sedeva ancora Max Allegri. Adesso, con Maurizio Sarri, Mario non è più al centro del progetto tecnico dell'allenatore bianconero ed un'offerta del genere potrebbe essere accettata dalla Juventus consapevole anche dell'interesse del Borussia Dortmund per il proprio ariete.