L'Inghilterra riflette sul futuro: secondo il Daily Telegraph, la Premier League potrebbe ripartire l'1 giugno a porte chiuse. Il via della nuova stagione è al momento in programma per l'8 agosto. ​ ​L'amministratore delegato del Southampton, Martin Semmens ha dichiarato a Bbc Radio: "Se tutti sono al sicuro e non dobbiamo ricorrere alla risorse del servizio sanitario nazionale e della polizia, il governo dovrebbe permettere alla Premier League di tornare a giocare perché siamo una forma di intrattenimento importante e darebbe un segno che le cose stanno tornando alla normalità".