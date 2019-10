Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United, voglioso di tornare a Torino per vestire la maglia della Juventus. Anche perché, come scrive il Daily Star, sulla panchina del Real Madrid, altro club interessato al centrocampista francese, resta sempre l'ombra di José Mourinho: ottimo rapporto con Florentino, pessimo con Pogba. E il presidente delle Merengues non disdegnerebbe il ritorno del portoghese in caso di addio di Zidane.



MOTIVO IN PIU' - Dunque, un motivo in più per rientrare in zona Torino. Anche perché i rapporti, stretti, possono fare la differenza in sede di trattativa. Ed è sulla volontà del giocatore che Paratici vuole puntare tutto, del resto Paul ha serissime intenzioni. Va però capita la formula, va studiato l'ingaggio. Sempre più alto, soprattutto se dovesse abbandonare la barca d'oro chiamata Manchester United. Raiola punterà al rialzo, la Juve a un nostalgico ma utilissimo ritorno. Gli ingredienti sembrano esserci, praticamente tutti.