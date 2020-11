Giungono novità sul futuro di Paul Pogba. Stando a quanto riporta Four Four Two, il Manchester United starebbe valutando la sua cessione nella prossima estate, per evitare di perderlo a zero nel prossimo anno (ha un contratto in scadenza nel 2022). Una notizia che non può che fare felice la Juventus, sempre con le antenne drizzate sul futuro del centrocampista francese, dato che a Torino sono in tanti a sognare il Pogback.