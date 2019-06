Paul Pogba è sempre più vicino all'addio al Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Star in Inghilterra, infatti, il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe dato la propria approvazione alla cessione del centrocampista francese, al momento diviso tra Juventus e Real Madrid. I bianconeri continuano a lavorare sodo per il suo ritorno a Torino, ma le condizioni imposte dallo United non sono certamente delle più semplici, dall'alto di una richiesta di almeno 150 milioni di euro.