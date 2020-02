Paul Pogba è sempre più lontano dal Manchester United. Il centrocampista francese non ha cambiato idea e non vedo più un futuro in Inghilterra. Già la scorsa estate scorsa aveva manifestato la volontà di andare via e di trasferirsi in un altro club. Secondo quanto riportato dal "Manchester Evening News", che cita alcune fonti interne allo spogliatoio, avrebbe comunicato la decisione anche ai suoi compagni di squadra.



L'ex centrocampista della Juventus, che non sta vivendo una grande stagione, è valutato 180 milioni di sterline e la scorsa estate, ed era stato accostato anche a Real Madrid e Juventus. Il suo contratto in scadenza nel 2021 ma il Manchester ha la possibilità unilaterale di prolungare il contratto ancora per una stagione. Dopo i vari problemi fisici e il suo malcontento, addirittura anche i suoi compagni riterrebbero opportuno una separazione tra Pogba e i Red Devils. Il futuro è incerto ma la Juventus è attenta alla situazione.