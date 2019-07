Non è bastata la partenza per la tournée in Australia a mettere un freno alle voci di un addio imminente tra Paul Pogba ed il Manchester United. Il centrocampista francese non ha nascosto la sua volontà di lasciare i Red Devils, attratto dalla corte di Juventus e Real Madrid. Secondo quanto riportato dai quotidiani inglesi, il giocatore avrebbe deciso di accontentare il club partendo per la trasferta, ma nel frattempo starebbe spingendo per la cessione. Un lavoro che potrebbe dare presto i suoi frutti.