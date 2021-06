Il botta e risposta tra Pogba e Marchisio ha infiammato i tifosi della Juventus, che sognano ad occhi aperti il ritorno del francese in quel di Torino. L’affare si preannuncia difficilissimo, possibile solo nel caso in cui Ronaldo decida di partire in direzione Old Trafford, nell’ottica di uno scambio. Nel frattempo, Sky Sports Uk riporta le ultime novità sul futuro dell’ex bianconero. Stando a quanto riporta l’emittente inglese, il Manchester United avrebbe avviato i contatti con il suo procuratore Mino Raiola (nonostante quanto detto dallo stesso giocatore) per discutere del prolungamento del contratto, in scadenza il prossimo anno.