Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha il contratto in scadenza con i Red Devils e sembra ormai certo che non rinnoverà. Stando a quanto riferisce Telegraph il centrocampista francese ora starebbe ascoltando le prime proposte per trasferirsi. Ora bisogna capire se la Juventus ha già avanzato un'offerta per riportare a Torino Paul Pogba.