Paul Pogba è sempre più lontano dal Manchester United. Il centrocampista francese non vede più un futuro in Inghilterra e ha manifestato la volontà di lasciare e di trasferirsi in un altro club. Secondo il Sun, che cita alcune fonti interne allo spogliatoio, avrebbe anche comunicato la decisione anche ai suoi compagni di squadra. Juve e Real Madrid sondano il terreno, con i bianconeri interessati più di tutti al futuro del Polpo, perché il presente a Manchester è già quasi alle spalle. Così il clamoroso ritorno diventa un'ipotesi realizzabile.