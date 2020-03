La prossima finestra di calciomercato si avvicina e la Juventus punta sempre al solito nome per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri: Paul Pogba. Mai veramente dimenticato, dopo il suo addio in bianconero, Pogba potrebbe rinforzare la Juventus in un reparto che è sembrato in difficoltà nell'ultimo periodo. Un nuovo scenario per l'affare Pogba: secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Mirror, il Manchester United potrebbe richiedere l'inserimento del giovane difensore olandese Matthijs de Ligt nella trattativa per il francese. Il mercato è imprevedibile e ogni affare va preso sul serio.