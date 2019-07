Paul Pogba e la Juventus: un matrimonio che non si farà. In Inghilterra sono sicuri: secondo il Daily Mail, i bianconeri non sarebbe più in corsa per il centrocampista, con Pavel Nedved che avrebbe già comunicato la scelta all'amico e agente Mino Raiola. Così, si aprono le porte per il Real Madrid, l'altra big europea che sta sondando il terreno per il numero 6 del Manchester United. Il problema? Il prezzo troppo alto, che sta frenando la Juve e che la stacca anche nelle quote. Secondo Stanleybet, infatti, a 1,75 c'è il Real Madrid come prossima squadra di Pogba, con la Juve data a 6,00, come il Paris Saint Germain. E il Manchester City? A 30,00.