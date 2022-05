In Inghilterra sono sicuri: Paul Pogba ha scelto di ritornare alla Juventus. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza con il Manchester United al termine di questa stagione. Il giocatore avrebbe accettato come riferisce Mirror un ritorno alla Juventus con un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione, più un ricco pacchetto di bonus, incluso quello alla firma.