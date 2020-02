Secondo quanto riporta il. Nonostante le parole di Mino Raiola che ha parlato di possibile rinnovo con lo United , il futuro del Polpo sembra lontano da Old Trafford visto che il francese vuole giocare la Champions League, come confermato anche dal fratello pochi giorni fa . Il ritorno in bianconero è un'opzione sempre più probabile e il giocatore avrebbe anche scelto in maniera definitiva la Juve, snobbando l'interesse del Real Madrid.Nonostante Paul sia un obiettivo delle Merengues, la volontà è quella di tornare a Torino dove tornerebbe a giocare con l'amico Paulo Dybala oltre che con Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, anche quest'ultimo cliente del suo potente procuratore. Arrivano conferme anche sulla formula del trasferimento: possibile, infatti, lo scambio con Aaron Ramsey più circa 60 milioni di euro da versare nelle casse dei Red Devils anche se non è ancora chiaro se il gallese sia effettivamente una contropartita gradita al club inglese.