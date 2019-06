L'ultima gara allo Stadium ha coinciso in questa stagione con l'addio di Andrea Barzagli e la festa per lo scudetto. La Juventus al termine del match ha festeggiato anche con una serata privata al quale era presente anche Paul Pogba. Il francese infatti è stato fotografato con diversi bianconeri e secondo quanto riporta il Daily Mirror, proprio in quella serata Pogba avrebbe informato la dirigenza della Juventus di voler tornare in bianconero. Il Manchester United è già stato avvisato...