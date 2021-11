Paul Pogba sta recuperando dal suo infortunio a Dubai, che lo terrà in disparte fino al prossimo anno. Al suo ritorno, Ralf Rangnick dovrebbe essere già sulla panchina dello United e questo sembra aver trasformato la sua situazione. È stato riportato dall'Inghilterra che "Pogba potrebbe non giocare mai più per il Manchester United", così come che "il consiglio di amministrazione dello United sono stufi del circo che lo circonda, soprattutto per quanto riguarda il suo agente, Mino Raiola". Questo sembrava mettere il francese un piede e mezzo fuori dal club a gennaio. Sembrava.Secondo 'The Athletic', questo non è il caso, al momento. Il centrocampista è motivato e, anche se non ha accettato l'offerta di rinnovo che il club ha messo sul tavolo qualche tempo fa, non sta pensando di firmare alcun pre-accordo con un'altra entità dopo il 1° gennaio, anche se potrebbe farlo.