Paul Pogba è sempre più vicino a lasciare il Manchester United in estate a parametro zero. Stando a quanto riporta Sky Sports l'entourage del centrocampista francese avrebbe già avuto contatti con Juventus e Real Madrid. Il giocatore francese è sempre rimasto nei radar della Juventus, in particolare modo ora che la Vecchia Signora cerca rinforzi per il centrocampo Pogba a zero è un obiettivo interessante.