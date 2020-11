Ormai le voci che vedono Paul Pogba al Real Madrid la prossima stagione assumono le fattezze della certezza. In Inghilterra vige ormai questo scenario secondo i media: il Manchester United ha attivato l'opzione di rinnovo per il 2022 solamente per non perderlo a parametro zero. Ma ormai è fuori dai progetti a lungo termine dei Red Devils, come confermato anche dal pensiero di mister Solskjaer secondo cui sarebbe incompatibile con Bruno Fernandes. E dunque, cessione al Real in vista, ma a ​prezzo scontato a causa dell'emergenza economica post-pandemia