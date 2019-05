Mauricio Pochettino potrebbe approdare alla Juventus. L’indiscrezione clamorosa arriva dall’Inghilterra. Infatti, la stampa locale ha ripreso alcune dichiarazioni del cugino del tecnico del Tottenham, Daniel, che avrebbe confidato di essere interessato alla panchina bianconera. L’eredità di Massimiliano Allegri non lo spaventa ed il ciclo sulla panchina degli Spurs sarebbe ormai prossimo alla conclusione. A queste dichiarazioni se ne sommano altre, come quella di Moussa Sissoko, che si dice convinto di un cambiamento importante su entrambe le panchine. Sia Tottenham che Juve, a suo dire, potrebbero intraprendere un nuovo progetto tecnico. Insomma, la candidatura di Pochettino in bianconero cresce, almeno in Inghilterra.