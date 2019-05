In Inghilterra sono sicuri: Mauricio Pochettino è la prima scelta per la Juve. A riportarlo è l'Indipendent, che spiega come la dirigenza bianconera abbia messo l'allenatore argentino, originario del comune piemontese Virle, al centro del progetto per il futuro. Un nome ciaro in cima alla lista, che al secondo posto vede l'ex Napoli Sarri, ora alle prese con la finale di Europa League con il suo Chelsea. L'Indipendent scrive anche di come la Juve stia aspettando la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool prima di un nuovo annuncio... Il motivo sembra chiaro.