La Juventus ha ancora a libro paga lo stipendio da 1,8 milioni di euro di Andrea Pirlo, il cui contratto biennale firmato l'anno scorso scade l'anno prossimo. Il club bianconero continua dunque a monitorare il futuro del suo ormai ex allenatore, in attesa che si sieda su un'altra panchina. L'ultimo rumor, dopo quelli sul Sassuolo che sembrano però fugati dal prossimo approdo in neroverde di Giampaolo, proviene dall'Inghilterra: secondo il Daily Mail Pirlo è in lizza per andare ad allenare l'Everton, dopo che Carlo Ancelotti ha lasciato la sponda blu di Liverpool per tornare al Real Madrid.