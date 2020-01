Emre Can non ha intenzione di accettare la corte del Manchester United che in queste ore ha fatto alcuni sondaggi per il centrocampista ex Liverpool. Secondo quanto riporta ​football365.com il centrocampista tedesco ​ha detto no al Manchester United per rispetto del Liverpool e i suoi tifosi. I Red Devils sono i principali rivali del club di Anfield e per questo Emre Can avrebbe intenzione di dire di no al Manchester United.