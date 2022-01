Secondo quanto racconta il sito Football.London, Fabio Paratici sarebbe intenzionato a fare un tentativo per Paulo Dybala, vista la situazione dell'argentino e il mancato, almeno fin qui, rinnovo di contratto con la Juventus:



"Paulo Dybala è stato costantemente collegato a un trasferimento agli Spurs ed era infatti vicino nel 2019.



Dopo aver ingaggiato Dybala alla Juventus, Paratici potrebbe ingaggiare Dybala per la seconda volta, avendo già lavorato con l'attaccante argentino, questo darebbe un vantaggio agli Spurs nella lotta per la firma di Dybala.



Nonostante abbia un valore di mercato di 45 milioni di sterline, gli Spurs potrebbero concludere un affare per molto meno a causa della situazione contrattuale di Dybala, con il suo attuale contratto in scadenza in estate, la Juventus potrebbe intrattenere un accordo per una frazione del prezzo per non perdere l'argentino gratis a fine stagione."