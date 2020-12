Secondo i media inglesi non è escluso che Ozil possa restare all'Arsenal. I Gunners stanno attraversando un periodo complicato e sembra che Arteta stia valutando la possibilità di reintegrare in squadra l'esperto centrocampista 32enne, che non ha ancora raggiunto un accordo con il Fenerbahce. Oltre che alla Juve, il tedesco è stato accostato a diverse squadre di MLS tra cui l'Inter Miami di Beckham.