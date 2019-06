L’Olympique Lione si prepara a vivere un’estate fuoco. Il club francese, infatti, sta ricevendo diverse offerte per Tanguy Ndombele: il centrocampista francese è stato una delle rivelazioni dell’ultima Ligue1 ed è corteggiato da diverse società europee. La Juventus ha messo gli occhi su di lui da tempo, senza però affondare il colpo definitivamente. I bianconeri devono vedersela con la concorrenza del Tottenham: gli Spurs, infatti, stanno tentando di forzare la resistenza del Lione offrendo 63 milioni di sterline. Lo riporta il Daily Mail. Il club francese, per ora, prende tempo e valuta come muoversi. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la reazione della Juve, intenzionata a non lasciarsi sfuggire Ndombele.