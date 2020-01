A Manchester è aperto il caso Pogba. Il francese resterà fuori per oltre un mese dopo l'operazione alla caviglia a cui si sottoporrà nelle prossime settimane e la partenza in estate è praticamente certa. Secondo quanto riporta il Daily Star la Juve avrebbe messo sul piatto un'offerta da 100 milioni di euro complessivi: 75 milioni cash più il cartellino di Adrien Rabiot, valutato 25 milioni di euro dal club bianconero. Secondo Tuttosport, le contropartite a cui pensa la Juve sono Emre Can e Bernardeschi.