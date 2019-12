Secondo quanto riporta il Daily Express, l'Arsenal ha chiesto in prestito alla Juventus il centrocampista Adrien Rabiot. L'ex Psg si sta ambientando alla Serie A ed al campionato italiano ma ancora non ha fatto vedere quello che il club bianconero si aspettava da lui. Nonostante questo Fabio Paratici non ha intenzione di cedere il centrocampista francese, non considera ancora persa la scommessa sul centrocampista classe 1995 arrivato in bianconero la scorsa estate a parametro zero.