Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juve a gennaio. Non più una speranza del CFO bianconero Paratici, ma una concreta possibilità. Infatti, secondo quanto riferito dal britannico Telegraph, il Leicester, club secondo in questo momento in Premier, alle spalle del solo Liverpool, ha pronta un’offerta per il centrale classe ’94.



TAGLIATO? - La rosa della Juve è fin troppo lunga in alcuni reparti, e non è un mistero che, tra Rugani e Demiral, il sacrificabile è il difensore ex Empoli. Che inoltre va verso l’esclusione dalla prossima lista Champions, per far spazio al rientrante Chiellini. Nella fase a gironi è stato escluso perché infortunato, ma con il rientro previsto a febbraio, Sarri inserirà il capitano nella nuova lista presentata alla Uefa. A quel punto, con Bonucci, De Ligt e Demiral intoccabili, l’escluso non potrebbe che essere Rugani.