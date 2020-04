1









Secondo quanto riporta Sky Sport UK, Juventus e Manchester City potrebbero nuovamente sedersi al tavolo delle trattative per imbastire un nuovo scambio, dopo quello della scorsa estate tra Cancelo e Danilo. In questo nuovo scenario, i due giocatori in questione sarebbero Gabriel Jesus, attaccante classe '97 alla corte di Guardiola e Douglas Costa. Il brasiliano della Juve è sempre stato tra i favoriti di Maurizio Sarri, ma i continui problemi fisici ne hanno limitato il minutaggio in campo: per questo, con i bianconeri a caccia di un centravanti, potrebbe essere uno scambio da prendere in considerazione.