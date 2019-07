Secondo quanto riportano i media inglesi, la Juve è sulle tracce di Danny Rose, terzino sinistro del Tottenham che può lasciare gli Spurs per circa 25 milioni di euro. Il laterale inglese sarebbe una richiesta diretta del tecnico bianconero Maurizio Sarri che ha visto in azione Rose la passata stagione in Premier League. Prima di sferrare l'assalto a Rose, però, i bianconeri dovrebbero piazzare alcuni esuberi sul mercato e trovare l'accordo per il prestito di Luca Pellegrini che sia Cagliari che Sassuolo vogliono prendere in prestito.