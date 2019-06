Christian Eriksen pensa alla Juventus. E' questo quanto riportato dal Daily Mirror in Inghilterra per il futuro del gioiello danese, in uscita dal Tottenham, con cui ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2020. Secondo il tabloid, infatti, Eriksen è deluso dal mancato interesse del Real Madrid, disposto a tutto per portare Paul Pogba alla corte di Zinedine Zidane, e avrebbe in mente due squadre per il suo futuro: i bianconeri o il Manchester United.