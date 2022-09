Come riporta il Daily Mail, lapotrebbe tuffarsi nuovamente sull'opzione Antoniopartire dalla prossima stagione. Il tabloid sottolinea come il vice presidente bianconero, Pavel Nedved, voglia fortemente un cambio nella guida tecnica, attualmente occupata da Massimiliano Allegri, comunque confermato. Conte, per Nedved, è uno dei migliori tecnici al mondo e tornerebbe volentieri a Torino, dove vive la sua famiglia.Nedved e Conte - continua il Daily Mail - sono grandi amici e sicuramente hanno avuto l'opportunità di parlarsi. Per Conte la priorità è quella di tornare vicino alla sua famiglia, e il mancato rinnovo con il Tottenham va proprio in questa direzione: sta cercando altro. E magari l'opportunità da cogliere è una vecchia sfida lasciata in sospeso...