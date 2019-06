Come riferito dal Daily Star, il futuro di Tanguy Ndombele sarà in Premier League. Il centrocampista del Lione preferirebbe trasferirsi al Tottenham piuttosto che alla Juventus. Negli Spurs, infatti, avrebbe maggiori possibilità di trovare spazio con continuità. Un amore sempre caldeggiato, ma mai concretamente sbocciato, quello tra il mediano francese e la Juventus. La Vecchia Signora, infatti, a centrocampo ha sempre avuto le idee chiare: il sogno resta Paul Pogba (anche se è diventato maledettamente difficile), mentre la possibilità porta il nome di Sergej Milinkovic Savic. E con l'arrivo di Rabiot praticamente imminente, ecco che Ndombele proprio non si vede dalle parti di Torino.