Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Mirror, i sei club inglesi che avevano inizialmente preso parte alla Superlega verranno multati dalla Football Association. Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham ed Arsenal dovranno pagare un totale di 20 milioni di sterline (23 milioni di euro), 3,5 milioni di sterline (3,8 in euro) a testa. I soldi raccolti non finiranno nelle casse degli altri club, ma verranno utilizzati per dare una mano alle società che costituiscono l’universo del calcio non professionistico e per aiutare la comunità.