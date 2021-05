1









Josè Mourinho si sta prendendo un momento di pausa dopo l’esonero dalla panchina del Tottenham, tant’è che lo Special One è stato ingaggiato dal Sun come editorialista per seguire da vicino gli Europei. Nel frattempo, ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto tremare i tifosi dell’Inter. La stampa britannica afferma che, dopo aver spiegato che accetterebbe club italiani rivali dei nerazzurri, il portoghese si sarebbe rituffato in un mercato dal quale manca dal 2010. Dunque non è da escludere neanche la pista Juventus, che in estate potrebbe andare incontro ad una rivoluzione. Con o senza Champions.