Il futuro di Alvaro Morata è ancora del tutto in bilico, con l'Atletico Madrid che sta cercando dei pretendenti per lo spagnolo. Dopo il rifiuto della Juve di esercitare l'opzione di riscatto, i Colchoneros hanno iniziato a guardarsi attorno per capire se fossero potenziali acquirenti che, sarebbero emersi in queste ultime ore. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Mirror infatti, l'ormai ex attaccante della Juve sarà un prossimo giocatore dell'Asrenal, anche se al momento si tratta solo di una suggestione di mercato.