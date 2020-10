Rimarrà o porrà fine a questa storica avventura? È la grande domanda che aleggia sul futuro di Leo Messi, dopo il caos successo quest’estate, ovvero la guerra con il presidente Bartomeu per lasciare la Catalogna a cui la Pulce ha rinunciato, mettendoci una pietra sopra e continuando al Camp Nou. Almeno per il momento. Tra sogno e realtà, in Italia il suo nome è stato accostato all’Inter mentre all’estero a PSG e Manchester City, adesso il Daily Star riporta una serie di pretendenti che possono aggiungersi: Juventus, Chelsea e Manchester United.