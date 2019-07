Neymar non è felice al Paris Saint Germain: partiamo da questo presupposto. E allora, come riportano in Inghilterra, il Real Madrid si muove: nelle intenzioni, un clamoroso scambio che agiterebbe un mercato già pazzesco. Sì, ci ritroviamo: Neymar a Madrid (e non a Torino) con Gareth Bale che potrebbe fare il percorso inverso e vestirsi di bleu. Il brasiliano è ormai convinto di voler tornare in Spagna: ha flirtato con gli amici del Barcellona, ma una chiamata del Real di Zidane non la rifiuterebbe mica. Anzi. E la Juve? Resta vigile, anche perché l'affare sembra davvero impossibile. Ma potrebbe comunque rientrare marginalmente nel pazzo affare: se Bale dovesse accettare la mega proposta cinese, a quel punto il Psg si ritroverebbe con Dybala come unico desiderio per il post Neymar.